وقالت الشركة إنها ستتوقف عن بيع السيارات الكهربائية إلى أجل غير مسمى، بسبب المشكلة ذاتها وإنها من المقرر أن تسعى للحصول على تعويض من مورد البطاريات إل جي LG.

يذكر أن الشركة الأمريكية أعلنت يوليو الماضي سحب ما يقارب 69000 سيارة من طراز شيفرولية بولت بعد تقارير عن حريقين سببهما بطاريات السيارة.

بينما من المقرر أن تستدعي هذه المرة حوالي 73000 سيارة من طراز الأعوام 2019 حتى 2022 من الموديل ذاته.

