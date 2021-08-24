اليوم السابع
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بدء تطعيم العاملين فى القوى العاملة بلقاح كورونا.. صور

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 01:16 م
بدء تطعيم العاملين فى القوى العاملة بلقاح كورونا.. صور تطعيم العاملين فى القوى العاملة بلقاح كورونا
كتبت آية دعبس

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تفقد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ،اليوم الثلاثاء، اليوم الأول ، من عملية تلقى العاملين بوزارة القوى العاملة للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتى تستمر لمدة 3 أيام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأكد وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وأكد الوزير اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة فى جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم؛ مصدرا توجيهاته لمسئولى الوزارة بأن يتم التنسيق مع مديرتى القوى العاملة بالقاهرة والجيزة ، للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بمقر الوزارة .

وأشاد بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وزارة الصحة والسكان لإنجاز هذا العمل، موجها الشكر للجنة القائمة على تقديم لقاح التطعيم للعاملين ، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، فضلا عن دورهم فى نشر الوعى بين المواطنين.


 

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وزارة القوى العاملة

لقاح كورونا

التطعيم ضد لقاح كورونا

فيروس كورونا

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