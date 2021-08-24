النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انهيار مبنى بـ"6 أكتوبر" وتستعلم عن حالة المصابين

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط جزء من مبنى بأحد مواقع الإنشاءات بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 8 آخرين، من العمال، نتيجة سقوط جزء من المبنى، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.