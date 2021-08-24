النيابة تصرح بدفن ضحايا حادث انهيار مبنى بـ"6 أكتوبر" وتستعلم عن حالة المصابين

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثث ضحايا حادث سقوط سقالة خاصة بأعمال البناء فى المدينة، واستعملت عن الحالة الصحية للمصابين فى الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط جزء من مبنى بأحد مواقع الإنشاءات بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 8 آخرين، من العمال، نتيجة سقوط جزء من المبنى، وتم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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