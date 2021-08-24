"المعلمين" توجه بسرعة صرف مستحقات معلمة توفيت بعقار دمنهور المنهار

كتبت آية دعبس

وجه إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمية، نقيب معلمى البحيرة، رئيس اللجنة النقابية ببندر دمنهور بسرعة إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات النقابية و التأمين ضد الكوارث ، وتسليمها لأسرة "جيهان مهنا "معلمة اللغة العربية بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية، والتى توفيت بعد سقوط عقار بدمنهور، مقدما أخلص التعازي وأصدق الدعوات بالرحمة والمغفرة والنزول منازل الشهداء لكل المتوفيين.

وشدد شاهين، خلال اجتماع مجلس النقابة الفرعية بالبحيرة، على ضرورة وضع النشاط الرياضى فى طليعة الأنشطة التى تقدمها اللجان وأن النقابه الفرعية قد حددت دعما ماليا لهذا النشاط شريطة تنفيذه بشكل منظم وهادف مراعيا التمثيل لكافة المعلمين.

وأعلن أن هناك مباراة فاصلة سوف تقام بين فرعية جنوب وشمال البحيرة غدا الأربعاء 25 أغسطس 2021، متمثلتين فى الرحمانية وكفر الدوار، مؤكدا على اللجنة الثقافية بالفرعية للإعلان وتجهيز حفل تكريم المعلم المثالى والمحالين للمعاش والحاصلين على الدكتوراة بمقر نقابة المعلمين بدمنهور.

وأشار نقيب معلمى البحيرة، إلى أن تكريم المعلمين المتميزين هو حق من حقوقهم وتشجيعا لهم على العطاء والرقى وحتى يكونوا مثالاً مشرفاً يحتذى به باقى المعلمين.