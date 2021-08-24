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المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد بوضع رسوم للآثار الفرعونية.. صور

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:18 ص
المدارس تستعد للعام الدراسى الجديد بوضع رسوم للآثار الفرعونية.. صور جانب من تزيين المدرسة
كتب محمود طه حسين

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استعدادا للعام الدراسى الجديد، الذى ينطلق 9 أكتوبر المقبل، قررت مدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات بإدارة البساتين ودار السلام التعليمية تزيين وتجميل المدرسة بالآثار الفرعونية الأصلية لمصر، حيث قامت إدارة المدرسة بوضع رسوم تعبر على تاريخ مصر الفرعونى   بمشاركة مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات لتشجيع الطلاب مع انطلاق العام الدراسى للتعرف على تاريخ بلدهم بشكل أكبر طوال الوقت.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.


تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022.

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.


قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: يبدأ العام الدراسي الجديد 2021-2022 بشكل نظامي وبحضور كامل من أبنائنا الطلاب (تفعيل الحضور والغياب) والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والاونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.

 

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تزيين المدرسة

 

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تجميل المدرسة

 

 

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رسوم فرعونية

 

 

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رسم فرعونى بالمدرسة

 

 

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 خلال تزيين المدرسة

 


 


التربية والتعليم

الاثار الفرعونية

بدء العام الدراسى الجديد

موعد بدء العام الدراسى الجديد

اخبار مصر

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