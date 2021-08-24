اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:37 م
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الكنيسة الإنجيلية: كلمات الرئيس عن الفن والتعليم تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع الوعى

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:15 م
الكنيسة الإنجيلية: كلمات الرئيس عن الفن والتعليم تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع الوعى الدكتور القس أندرية زكى
كتب: محمد الأحمدى

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قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إن كلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنينة للمجتمع المصري".

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن المبادرة تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرص سيادته على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة".

جاء ذلك خلال تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء أمس الاثنين، في برنامج "صالة التحرير" بقناة صدى البلد، والتي أعلن خلالها الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية.  


الكنيسه الانجيليه

اندريه زكى

الرئيس السيسى

قضيه الوعى

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