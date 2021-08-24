القبض على عنصر إجرامى وراء سرقة المحلات والمساكن فى الشروق

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة الشروق، لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المساكن والمحال التجارية، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مهندس وصاحب محل بويات كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة ( أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الضغط على الباب، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن بذات الأسلوب وأنه قام بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وكذا إنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.