اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعلن جاهزيته لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:00 م
العراق يعلن جاهزيته لمحاربة الإرهاب بعد انسحاب القوات الأمريكية فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى
كتب وكالات

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قال وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، إن العراق مستعد لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وبغداد لديها كل القوى والوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال حسين ردا على سؤال لـ"سبوتنيك" الروسية، عما إذا كانت بغداد مستعدة لانسحاب الجيش الأمريكي؟.

 

وأشار الوزير العراقى، إلى أن الأجهزة الأمنية فى البلاد لديها معلومات كافية عن الإرهابيين ولديها خبرة واسعة فى محاربتهم.

 

وأضاف: "نشهد بعض الحركة (تفعيل الخلايا النائمة) ولكن بشكل عام هذا النشاط لا يشكل تهديدا للمجتمع العراقي".

 

وفى حديثه عن إمكانية الاحتفاظ بفرقة محدودة من الجيش الأمريكى فى العراق، أوضح الوزير أن "هناك اتفاق واضح على انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية".

 

وأكد "لكن ما زالت هناك وحدات تساعد الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية فى كل الاتجاهات من تدريب ومفاوضات وتبادل للمعلومات... وفى هذا السياق سيستمر العمل لكن الوحدات القتالية ستنسحب بنهاية العام الجاري".

 

 


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