اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:47 م
أكرم القصاص
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"الطيران المدنى" البحرينى: تحديث إجراءات دخول البلاد عبر مطار البحرين

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:22 م
"الطيران المدنى" البحرينى: تحديث إجراءات دخول البلاد عبر مطار البحرين مطار البحرين الدولى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شئون الطيران المدني البحريني، عن تحديث إجراءات الدخول للبلاد عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من الأحد المقبل، واعتماد شهادات التطعيم الصادرة من جميع الدول التي يُسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة زيارة عند الوصول، وإضافة إجراء فحص "بى سى أر" في اليوم الخامس من الوصول، ويستمر العمل بذات الإجراءات المٌعلن عنها في السابق.
وأوضحت الطيران المدني البحريني - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، مشيرة إلى أن إصدار تأشيرات الزيارة عند الوصول لمطار البحرين الدولي محصور للقادمين من مواطني الدول المسموح لهم بالحصول عليها وفق إجراءات تأشيرات الزيارة لمملكة البحرين.


البحرين

مطار البحرين الدولى

كورونا

كورونا فى البحرين

بى سى أر

الشهادات الصحية

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