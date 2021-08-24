اليوم السابع
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الضرائب: إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:13 ص
الضرائب: إجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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أعلن " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أنه بعد انضمام ٢٢٠٠ شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وفى حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، وإحالتها إلى النيابة  ، وأنه  اعتبارا من 1 أكتوبر القادم سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين ،  وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحًا  أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرًا لها . 
 
وطالب " عبد القادر "  الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين و الملزمة بالانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة ، موضحاً أنه فى حالة عدم التزامهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
 
وأشار  "عبد القادر "  إلى إنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني ، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
 
وأوضح " عبد القادر "  أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا  ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الامامية  ، الحصول على  الخدمة من  مكان واحد  ،  وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة ، مما يحقق توفير الوقت والجهد ، مشيرًا إلى أن مركز كبار الممولين  يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة و توفير الإمكانيات التكنولوجية  ، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد ، وإمكانية  إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة . 
 
ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020 ، لتمتد مظلتها إلى ١٣٤ شركة  مسجلة بمركز كبار الممولين  ، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الماضى وذلك بالتطبيق على باقى الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .

مصلحة الضرائب المصرية

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مصلحة الضرائب

الفاتورة الإلكترونية

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