الصحة التونسية تنشر شروط قبول المسافرين الوافدين للبلاد

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نشرت وزارة الصحة التونسية، شروط قبول المسافرين الوافدين على تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية، والإجراءات التي يتعين تطبيقها ابتداء من غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.

وذكرت الصحة التونسية - في بيان لها-اليوم الثلاثاء، أنه يجب على جميع الوافدين من الخارج الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

وأشار البيان إلى أنه على المسافرين القادمين إلى البلاد بتعبئة نموذج بالموقع الإلكتروني https://e7mi.tn وطباعة وثيقتي المعطيات الصحية والالتزام وتسليمهما إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.