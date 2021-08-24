اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الصحة التونسية تنشر شروط قبول المسافرين الوافدين للبلاد

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:25 م
الصحة التونسية تنشر شروط قبول المسافرين الوافدين للبلاد كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة التونسية، شروط قبول المسافرين الوافدين على تونس عبر المعابر الجوية والبحرية والبرية، والإجراءات التي يتعين تطبيقها ابتداء من غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري. 

وذكرت الصحة التونسية - في بيان لها-اليوم الثلاثاء، أنه يجب على جميع الوافدين من الخارج الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار "بي سي آر" مرفوقة برمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) على ألا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.

وأشار البيان إلى أنه على المسافرين القادمين إلى البلاد بتعبئة نموذج بالموقع الإلكتروني https://e7mi.tn وطباعة وثيقتي المعطيات الصحية والالتزام وتسليمهما إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.


تونس

وزارة الصحة التونسية

كورونا

كورونا فى تونس

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الطريق إلى مستقبل تونس".. رضا لاغة عضو المكتب السياسى لحركة الشعب التونسية في حوار خاص لـ"اليوم السابع": الانفتاح على مصر وتفعيل الدبلوماسية العربية يربك حركة النهضة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 12:00 ص

الرئيس التونسى يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائرى

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:11 م

الرئيس الجزائرى يؤكد لقيس سعيد تضامن بلاده مع تونس فى هذه المرحلة الدقيقة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:11 م

قيس سعيد: الإجراءات الاستثنائية ساهمت في منع انهيار تونس

الأحد، 22 أغسطس 2021 07:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة