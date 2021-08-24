السودان يعلن الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبى من "يونيسفا"

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الاتفاق مع الأمم المتحدة على سحب المكون الإثيوبي من قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في آبيي (يونيسفا)، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، بناء على طلب السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، عقدت اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام لحفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي اتول كاري.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في آبيي (يونيسفا).

وثمَّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، الدور الذي تلعبه حكومة السودان في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى الزيارة التي قام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برفقة وزراء حكومته إلى جوبا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

من جانبها، رحبت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، باستجابة الأمم المتحدة وتفهمها لطلب السودان القاضي باستبدال القوات الإثيوبية بقوات من دول أخرى للمساهمة في حفظ السلام.

وأشارت إلى أن السودان يتطلع إلى الاستمرار في تعزيز العلاقات مع دولة جنوب السودان للاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعهدت بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من آبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعهدت بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.