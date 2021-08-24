اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بالشرقية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:49 ص
السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين بالشرقية محكمه - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه للمتهم الأول، لحيازتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط كل من "م . م . ع" 30 عاما سائق، و "م . ال . خ" 16 عاما والمقيمان بإحدي قري المركز، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وبحوزة الأول سلاح أبيض مطواة .

تم التحفظ على المتهمين و المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

 

 


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