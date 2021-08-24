اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:14 م
أكرم القصاص
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للاطمئنان على سير العمل والاستماع لمقترحاتهم

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:29 م
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان

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التقى اليوم المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عددا من العاملين بالشركة بمحافظة أسوان، وذلك على هامش زيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم لمحافظة أسوان، وافتتاحه لعدد من المرافق الجديدة المتطورة بالمحافظة، من بينها مركز خدمة عملاء أسوان المحافظة، وتفقد حامد مركز خدمة العملاء الجديد وسنترال أسوان الرئيسي للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطط تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات في المحافظة.

 

وأثنى المهندس عادل حامد خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء الشركة لضمان تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة من سكان المحافظة والزائرين، مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل دون كلل للمحافظة على ريادة الشركة لسوق الاتصالات المصري، وضمان تحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء، كذلك استمع حامد لمقترحات العاملين لتطوير بيئة العمل وتحقيق أفضل النتائج بما يتفق مع استراتيجية الشركة في التحول إلى أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان (1)
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان (1)

 

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان (2)
الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات يلتقي العاملين بمحافظة أسوان (2)

 

 


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المصريه للاتصالات

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