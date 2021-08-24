اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 05:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية تؤكد دعمها للمبعوث الأممى لاستئناف العملية السياسية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 04:05 ص
الحكومة اليمنية تؤكد دعمها للمبعوث الأممى لاستئناف العملية السياسية مجلس الأمن الدولى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت الحكومة اليمنية حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية - عن بيان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، تأكيده استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وقال المندوب اليمني: "أعربت الحكومة عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة"

وأعرب السعدي عن تطلع اليمن لأن يثمر الجهد الإقليمي والدولي عن الوصول إلى حل سياسي يتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ عام 2014، وتجاوز التحديات الراهنة.

 


اليمن

الحكومة اليمنية

مجلس الأمن الدولى

حكومة اليمن

هانس جرندبرج

المبعوث الأممى لليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة