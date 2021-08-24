اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من اليوم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 06:27 م
الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من اليوم رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائرى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أن بلاده قررت قطع علاقتها مع المغرب بداية من اليوم.

 

 

وقال لعمامرة فى مؤتمر صحفي، إن السلطات المغربية "منحت موطئ قدم لقوات عسكرية أجنبية فى المنطقة المغاربية"، واعتبر أن "تحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة ضد دولة جارة يشكل عملاً خطيراً وغير مسؤول، وينتهك المادة 5 من معاهدة حسن الجوار المبرمة بين البلدين".

وأضاف وزير الخارجية، أن "الأعمال العدائية للمغرب تشمل التعاون مع منظمتى (ماك) و(رشاد) الإرهابيتين فى الجزائر".

وتابع: "الجزائر ترفض التدخل فى الشؤون الداخلية للملكة المغربية مهما كانت الظروف، خصوصاً خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة، هددت استقرار وأمن المملكة المغربية، ومن جانبها تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حرباً واسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها".


الجزائر

أخبار الجزائر

المغرب

أخبار المغرب

توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة