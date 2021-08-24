اليوم السابع
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التعليم العالى: أماكن إضافية لطلاب التقسيم فى تنسيق الجامعات الحكومية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:35 ص
التعليم العالى: أماكن إضافية لطلاب التقسيم فى تنسيق الجامعات الحكومية تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

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أعلنت  وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين فى الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة "علوم - رياضيات – أدبي".

واكدت وزارة التعليم العالى فى بيان اليوم، أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم فى تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام فى هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق نفس القاعدة فى باقى مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التى تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .

وناشدت الوزارة الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
 


طلاب التقسيم

تنسيق المرحلة الأولى

التنسيق

تنسيق الثانويه العامه2021

تنسيق الثانوية العامة2021

رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

تنسيق الكليات

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نتيجة الثانوية العامة

موقع التنسيق

موقع النتيجة

نسب النجاح

تنسيق طلاب علمى رياضه مرحلة أولى

تنسيق طلاب الشعبة الأدبية مرحلة أولى

تنسيق علمى علوم مرحلة اولى

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