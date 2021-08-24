التعليم العالى: أماكن إضافية لطلاب التقسيم فى تنسيق الجامعات الحكومية

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين فى الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة "علوم - رياضيات – أدبي".



واكدت وزارة التعليم العالى فى بيان اليوم، أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم فى تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام فى هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق نفس القاعدة فى باقى مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .



وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التى تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .



وناشدت الوزارة الطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

