الإحصاء: ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكان مصر خلال 50 يوما

كتب مدحت عادل

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 نسمة بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو من العام الجاري.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.1 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.3 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.7 مليون نسمة، ثم الدقهلية 6.9 مليون نسمة، ثم البحيرة 6.7 مليون نسمة، ثم المنيا 6.1 مليون نسمة ثم القليوبية 6 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.4 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.3 مليون نسمة.

وبلغ متوسط الزيادة اليومية خلال 50 يوما الماضية من العام الجاري 5 آلاف فرد، وفي الساعة 208 فرد، وفي الدقيقة 3.5 فرد، أي بزيادة فرد كل 18 ثانية.

وأشار الإحصاء إلى أن عدد سكان محافظة القاهرة الآن البالغ 10.1 مليون نسمة يساوي ثلاثة أضعاف عدد سكان قطر في عام 2030 والذي سيسجل 3.2 مليون نسمة، وضعف عدد سكان دولة الكويت 4.9 مليون نسمة في عام 2030، ويقترب من عدد سكان كل من في عام 2030 السويد 11.2 مليون نسمة، الإمارات 11.1 مليون نسمة، اليونان 10.8 مليون نسمة ، والتشيك 10.7 مليون نسمة، ويتساوى أو يفوق عدد سكان مجموعة من الدول بعدد طفيف في عام 2030وهم ( البرتغال 10 مليون نسمة، المجر 9.6 مليون نسمة، سويسرا 9.5 مليون نسمة، النمسا 9.3 مليون نسمة).