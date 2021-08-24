اتهمته بربطها فى السرير وقص شعرها.. التحفظ على نجل سيدة الحسينية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، على نجل سيدة مريضة بالكبد، على خلفية اتهامها له بربطها فى السرير وحلق شعرها بسبب مرضها، وذلك بقرية سعود البحرية، التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ ومقطع فيديو لسيدة 53 سنة، مُقيمة بقرية سعود البحرية، التابعة لدائرة مركز شرطة الحسينية، تتهم فيه نجلها خالد، البالغ من العمر 30 عامًا، بربطها فى السرير وقص شعرها.

وبسؤال نجل السيدة أفاد انه لم يقص شعرها، وأن كل ما فى الأمر أنه لا يصرف عليها، وبسؤاله فى ذلك علل عدم إنفاقه على والدته بأنه يعمل فى شركة بمحافظة بور سعيد وأن راتبيه بالكاد يكفيه وأطفاله، مشيرًا إلى أن والده لا يزل على قيد الحياة وأنه يتقاضى معاش كبير يُمكنه من الإنفاق على والدته، فيما تم تحفظت الأجهزة الأمنية على الشاب، وجارٍ عرضه على نيابة الحسينية العامة.