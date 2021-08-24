اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:10 م
أكرم القصاص
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إحباط محاولة استهداف رتل للتحالف الدولى فى محافظة الديوانية بالعراق

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 07:05 م
إحباط محاولة استهداف رتل للتحالف الدولى فى محافظة الديوانية بالعراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي جنوبي البلاد.

وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - بأنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، من إحباط محاولة استهداف إحدى أرتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة على الطريق السريع".

وأشار البيان إلى أنه تم التعامل مع العبوة الناسفة ومعالجتها على الفور وفق الإجراءات القياسية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية تذكر.

وتتعرض أرتال التحالف الدولي في العراق والأرتال المدنية التي توصل الدعم اللوجستي لها، للاستهداف المستمر في المحافظات الجنوبية.


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