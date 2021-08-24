إحالة 4 متهمين بالتعدى على سيدتين وسرقة منزلهما إلى المحاكمة الجنائية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة 4 متهمين بالتعدي على سيدتين ومواقعتهم بالقوة وسرقة ممتلكات الشقة، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين واقعوا المجني عليها "ي. ف" بغير رضاها واقتحموا مسكنها وأشهروا في وجهها الأسلحة مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي إبزيم" أسود اللون وطرحها أرضا وخسروا عنها ملابسها كاشفين بذلك عوراتها ولم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهمين عنها وتناوبوا الاعتداء عليها حتى أمنوا بخارجها، كما تعدوا على المجني عليها "ا. ج" بالقوة والتهديد بأن دلفوا إلى ذات المكان عنوة وأشهروا في وجهها الاسلحة موضوع الاتهامات اللاحقة مهددين به إياها وقيدوا يداها برابط بلاستيكي ولامسوا أماكن عفتها مشبعين شهواتهم.

وشهدت المجني عليها الثانية أنه تناهى إلى سمعها طرق على باب مسكنها فقامت الشاهدة الثانية بفتح الباب تبين لها وجود اثنين من المتهمين وحينئذ فوجئت بالمتهم الثاني يقوم بالدلوف الى داخل غرفة نومها واضعا سلاح ناري "طبنجة" بالجانب الأيمن من البنطال وحال خروجها أبصرت المتهم الأول شاهرا في وجه المجني عليها الثانية سلاح أبيض واضعا إياه على رقبة الشاهدة الثانية.

وفي هذه الأثناء ورد إلى المتهم الأول الذي كان في بحوزته سلاح أبيض مكالمة هاتفيا تناهى إلى مسامعها ما يفيد وجود أشخاص آخرين معه وعليه قام الأخير بفتح باب الشقة وقام المتهم الثالث والرابع بالدلوف وكان الثالث محرزا لأداة "قيود بلاستيكية" افيز" سوداء اللون وقام بتقييد يدها ويد المجني عليها الثانية وبدا في تفتيشهما تفتيشا ذاتيا وأثناء ذلك استطالت يده مواطن عفتها وأماكن حساسة بجسدها ثم قام الأول بإدخالها الى المرحاض محاولا التعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بمقاومته وحاول الإمساك بمواطن عفتها إلا أنها قاومته.

وقام المتهمين باصطحاب الشاهدة الثانية إلى داخل الغرفة وقاموا بالتعدي عليها بالتناوب فيما بينهما ثم تمكنوا من سرقة شاشتين تلفاز، وجهاز تسخين الطعام "ميكرويف" وهاتفين محمول ومشغولات ذهبية خاصة بها وابنتها ومبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه وأن المجني عليها الثانية قد تم الاستيلاء علي منقولاتها وهي مشغولات ذهبية وهاتفين محمول ومبلغ مالي ثم فروا هاربين .

وأضافت بأنها استعانت بحارس العقار ونجله الشاهد الثالث في تتبعهم، إلا أنهم فشلوا في اللحاق بهم وأضافت أن قصد المتهمين هو التعدي علي المجني عليها وسرقتها كرها عنها.