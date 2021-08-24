إحالة عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بأوسيم للجنايات

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة عاطلا متهما بالإتجار فى المواد المخدرة بأوسيم لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

اعترف المتهم بتخزين مخدر الحشيش داخل مسكنه، استعدادا لترويجه بين عملائه، مشيرا إلى أنه يتحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث. وقال المتهم إنه يستخدم دراجة بخارية في بعض الأوقات، في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، عقب التواصل معهم هاتفيا، وأنه لجأ إلى تجارة المخدرات لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، عقب ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط مسجل خطر في الاتجار بالمواد المخدرة. بإعداد كمين للمتهم، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وأرشد عن مصدر الحصول عليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.