أهم تفاصيل المشروع القومى للبتلو.. مخصص له 5.1 مليار جنيه حتى الآن

كتبت ـ أسماء نصار

تبذل الحكومة العديد من الجهود للحد من استيراد اللحوم الحمراء، حيث تم إحياء مشروع "البتلو" بوزارة الزراعة لدعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع بشقيه المحلى والمستورد، وعمل تسهيلات جديدة للحصول على المشروع، وذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل المشروع القومى للبتلو.



1- بدأ المشروع القومى للبتلو فى منتصف عام 2017 بــ 100 مليون جنيه، وتم إضافة 400 مليون جنيه خلال عامى 2018 - 2019.



2- تم إضافة 4,6 مليار جنيه خلال عام 2020 وحتى مارس 2021، ليصبح إجمالى المخصص للمشروع القومى للبتلو الآن 5,1 مليار جنيه.



3- تم تمويل 4 مليارات جنيه لتربية وتسمين 272 ألف رأس ماشيه استفاد منها 25 ألف مستفيد من صغار المربيين والمزارعين.



4- يعمل المشروع القومى للبتلو، على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.



5- يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة .





