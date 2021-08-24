اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن المنوفية يعيد سجين عقب هروب من مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 10:27 م
أمن المنوفية يعيد سجين عقب هروب من مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة حبس - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث مركز أشمون بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، من ضبط سجين عقب هروب من مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بهروب سجين مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة.
 
على الفور انتقلت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، وتم ضبط السجين داخل قريته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

اخبار المنوفيه

امن المنوفيه

هروب سجين

اشمون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة