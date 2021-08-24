أمن المنوفية يعيد سجين عقب هروب من مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة

المنوفية محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز أشمون بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، من ضبط سجين عقب هروب من مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بهروب سجين مركز شرطة أشمون أثناء عرضه على النيابة.

على الفور انتقلت مباحث مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، وتم ضبط السجين داخل قريته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.