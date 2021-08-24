أسواق أوروبا تستقر وسط ترقب تصريحات رئيس الفيدرالى الأمريكى

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أغلقت سوق الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على استقرار مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبيل تحديث للسياسة النقدية الأمريكية، بالرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية في ألمانيا.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول بلا تغير يذكر عند 471.79 نقطة في أعقاب موجة مبيعات الأسبوع الماضي أبعدته عن مستويات قياسية مرتفعة.

وقفزت أسهم شركات السفر حوالي اثنين بالمئة بعد أن أعطت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية موافقة كاملة للقاح كوفيد-19 الذي طورته فايزر وشركتها بيونتيك، وهي خطوة قد تسًرع التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وصعدت الأسهم الألمانية 0.3 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا نما 1.6 بالمئة في الربع الثاني من العام، مرتفعا قليلا عن التقديرات السابقة البالغة 1.5 بالمئة، بدعم من الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول السنوية يوم الجمعة بحثا عن تلميحات بشأن خطط البنك المركزي الأمريكي لتخفيف برنامجه لمشتريات الأصول.