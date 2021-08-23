6 محظورات على الموظف بالجهاز الإدارى للدولة أهمها إساءة معاملة الجمهور

كتب أحمد حمادة

وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة ضوابط ومحظورات على الموظف العام أثناء تأدية عمله، ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عبر صفحته الرسمية 6 محظورات على الموظف العام يجب مراعاتها.

وتضمنت هذه المحظورات الآتى:-

1- مباشرة الأعمال التي تتنافس مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.

3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.

4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.

5- إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي لتلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.

6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل اخر من شأنه الأضرار بواجبات الوظيفة.