اليوم السابع
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6 محظورات على الموظف بالجهاز الإدارى للدولة أهمها إساءة معاملة الجمهور

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:00 ص
6 محظورات على الموظف بالجهاز الإدارى للدولة أهمها إساءة معاملة الجمهور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
كتب أحمد حمادة

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وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عدة ضوابط ومحظورات على الموظف العام أثناء تأدية عمله، ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عبر صفحته الرسمية 6 محظورات على الموظف العام يجب مراعاتها.
 
 

وتضمنت هذه المحظورات الآتى:-

 
1- مباشرة الأعمال التي تتنافس مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
 
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص.
 
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
 
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أومساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
 
5- إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي لتلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
 
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل اخر من شأنه الأضرار بواجبات الوظيفة.
 
محظورات الموظفين
محظورات الموظفين

 


الخدمة المدنية

الموظف الحكومي

الموظف العام

الجهاز الإداري للدولة

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