18 سبتمبر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة الشقق

كتب كريم صبحى

حددت نيابة مصر الجديدة، جلسة 18 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية.

وأدلى عاطل متهم بسرقة شقة فى منطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد من خلوها من قاطنيها بأسلوب كسر الباب.

وأضاف المتهم بتنفيذ واقعتى سرقة بنفس الأسلوب وبيع المسروقات لتاجر على علم بأنها من متحصلات سرقة، لتأمر النيابة العامة بإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية)، وبحوزته (مجموعة من الأدوات - مبلغ مالى "مجهول المصدر").

وبمواجهته اعترف بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزته من داخل أحد المساكن "كائنة بدائرة القسم" بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن والمحال بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.