اليوم السابع
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14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يونيو 2021

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:00 ص
14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يونيو 2021 جهاز الاحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2021. 
 
وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .
 
وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 117.80 خلال شهر يونيو 2021 (أولـي) مقابل 102.89 خلال شهر مايو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 14.49٪.
 
وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا فقد بلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 368.63خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 325.56 بارتفــاع قدره 13.23 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .
 
وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة  المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 124.55 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 90.55 بارتفاع قدره 37.54٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات ازمه كورونا.
 
وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة التعدين و استغلال المحاجر الأخرى 201.01  خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 239.54 بانخفاض قدره 16.08٪ وذلك يرجع الي حالة السوق.
 
وبلـغ الرقم القياسـي لصناعة الفلزات القاعدية 67.03 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 67.89 بنسبة انخفاض قدرها 1.26% وذلك يرجع الي حالة السوق وقوانين البناء .

 


جهاز الإحصاء

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