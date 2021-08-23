14.49 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يونيو 2021

كتب مدحت عادل

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 117.80 خلال شهر يونيو 2021 (أولـي) مقابل 102.89 خلال شهر مايو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 14.49٪.

وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا فقد بلـغ الرقـم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 368.63خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 325.56 بارتفــاع قدره 13.23 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف .

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية 124.55 خلال شهر يونيو 2021 مقارنة بشهر مايو 2021 حيث بلغ 90.55 بارتفاع قدره 37.54٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق في ظل تداعيات ازمه كورونا.