1.6 مليار جنيه زيادة فى رأس مال القابضة للقطن والغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، زيادة رأس مال الشركة، بقيمة 1.6 مليار جنيه ، قيمة مساهمة وزارة المالية

وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية ، اليوم فإن رأس مال الشركة ارتفع لنحو 12.4 مليار جنيه ، بدلا من 10.7 مليار جنيه، حيث وافقت الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى ، وفق رأس المال الجديد ، وذلك بعدد أسهم بلغت 12.4 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسى ، والسماح للشركة بالاستثمار العقارى بجانب أنشطتها المعتادة فى تأسيس الشركات ، وشراء حصص منها وإدارة محافظها المالية.