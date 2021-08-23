اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 08:14 م
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1.6 مليار جنيه زيادة فى رأس مال القابضة للقطن والغزل والنسيج

الإثنين، 23 أغسطس 2021 08:00 م
1.6 مليار جنيه زيادة فى رأس مال القابضة للقطن والغزل والنسيج القابضة للقطن
كتب عبد الحليم سالم

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قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، زيادة رأس مال الشركة،  بقيمة 1.6 مليار جنيه ، قيمة مساهمة وزارة المالية.
 
وبحسب ما نشرته الوقائع المصرية ، اليوم فإن رأس مال الشركة ارتفع لنحو 12.4 مليار جنيه ، بدلا من 10.7 مليار جنيه، حيث وافقت الجمعية على تعديل المادة 6 من النظام الأساسى ، وفق رأس المال الجديد ، وذلك بعدد أسهم بلغت 12.4 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 جنيه للسهم.
 
كما وافقت الجمعية العامة غير العادية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسى ، والسماح للشركة بالاستثمار العقارى بجانب أنشطتها المعتادة فى تأسيس الشركات ، وشراء حصص منها وإدارة محافظها المالية.
 
 

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