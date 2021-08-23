وفاة طفل بعد 80 يوما قضاها في غيبوبة بسبب غرقه في حمام سباحة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

توفى الطفل سيف إسلام بعد 80 يوما من الغيبوبه التامة فى المستشفى ومحاولات لإنقاذه وإنعاش المخ، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة أمس بعد غرقه فى حمام سباحة النادى الأوليمبى أثناء التمرين.

وكان قد تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بوصول الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، فى حالة غيبوبة أثناء تواجده فى تدريب السباحة بنادى الأوليمبي، تم إيداعه العناية المركزة، فى حالة حرجة جدا.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم عندما اختفى الطفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وعند سؤال كابتن السباحة الخاص به لم يعثر عليه، وتكثيف عملية البحث فوجئ المدرب بوجوده تحت المياه فى حالة إغماء تامة، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

وأضافت التحريات أن الطفل المشار إليه تم مشاهدته أثناء التدريبات، وظل بقاع البحر لمدة تزيد عن 4 دقائق قبل أن يطفو على سطح المياه، وتم استخراجه ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من النادى لتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال أحد أقارب الطفل، قرر أنه يجيد السباحة منذ الصغر وحصل على كثير من البطولات بالإضافة إلى أنه طفل مهذب ويحب التدريب كما أن والدته من السيدات التى تتواجد دائما فى النادى وتحرص على متابعة ابنها الصغير فى تدريباته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه اتهم إسلام السيد على منصور، والد الطفل سيف، مجلس إدارة النادى الأولمبى بالإهمال، متسائلا عن دور المدربين ورجال الإنقاذ والمراقبين، حيث إن نجله كان يؤدى التمرين الخاص بالسباحة لمدة بلغت 4 دقائق وتوقف قلبه وظل تحت المياه دون أن يراه أحد أو يشعر بعدم وجوده وسط زملائه فى حوض السباحة.

كما قررت نيابة باب شرقي بالاسكندرية، تجديد حبس مدرب حمام السباحة في غرق طفل عمره 7 سنوات، أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية.

وكانت قد قررت النيابة غلق حمام السباحة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بعد تفريغها لفحصها والاستماع الي أقوال شهود عيان الواقعة، وسرعة طلب تحريات مباحث القسم.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من مستشفى خاص بوصول الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، في حالة غيبوبة أثناء تواجده في تدريب السباحة بنادي الأوليمبي، تم إيداعه العناية المركزة، في حالته حرجة جدا.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم عندما اختفي الطفل داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وعند سؤال كابتن السباحة الخاص به لم يعثر عليه، وتكثيف عملية البحث فوجئ المدرب بوجوده تحت المياه في حالة إغماء تامة، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

وأضافت التحريات أن الطفل المشار إليه تم مشاهدته أثناء التدريبات، وظل بقاع البحر لمدة تزيد عن 4 دقائق قبل أن يطفو على سطح المياه، وتم استخراجه ونقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة القريبة من النادي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال أحد أقارب الطفل، قرر أنه يجيد السباحة منذ الصغر وحصل على كثير من البطولات، بالإضافة إلى أنه طفل مهذب ويحب التدريب، كما أن والدته من السيدات التي تتواجد دائما في النادي وتحرص على متابعة ابنها الصغير في تدريباته، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه اتهم إسلام السيد على منصور، والد الطفل سيف، مجلس إدارة النادي الأولمبي بالإهمال، مؤكدا على دور المدربين ورجال الإنقاذ والمراقبين، حيث إن نجله كان يؤدي التمرين الخاص بالسباحة لمدة بلغت 4 دقائق، وتوقف قلبه وظل تحت المياة دون أن يراه أحد أو يشعر بعدم وجودة وسط زملائه في حوض السباحة.