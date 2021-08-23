وزير الخارجيَّة العراقى يصل إلى العاصمة موسكو فى زيارة رسميَّة لبضعة أيام

كتب أحمد جمعة

وصل وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين إلى العاصمة الروسيّة موسكو، اليوم الاثنين، في زيارة رسميَّة تستغرق بضعة أيام، وتأتي زيارة الوزير على رأس وفد العراق لعقد اجتماع اللجنة العراقـيَّة-الروسيَّة المُشترَكة، واللقاء بالمسؤولين وتعزيز آفاق التعاون المُشترَك في المجالات كافة، وبحث عدد من الملفات التي تهم البلدين.

على جانب آخر، وصف وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف اليوم الاثنين، الحوار الذى عقد بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجى بالمشجع، مؤكداً أن موسكو تدرك أن الطريق لتخفيف التوترات مع واشنطن صعب للغاية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله: "ينبغي العمل المشترك والتعاون في مجال الأمن السيبراني بهدف إقامة تعاون منهجي يعكس التحديات المشتركة".

وأوضح أن الرئيس الروسي أشار بوضوح إلى أن النتيجة في جميع المجالات ممكنة، لكن من خلال المفاوضات وتطوير توازن المصالح الذي يناسب الطرفين.. مضيفا أن "التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعيد عما كان عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية، عندما كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على شفا حرب نووية".

وأكد أن روسيا ستواصل بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تقديم مساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال اتباع سياسة خارجية مسؤولة وعملية ويمكن التنبؤ بها، تهدف إلى تحييد التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن العالمي، وكذلك لخلق ظروف مواتية للتنمية السلمية لجميع الدول.

