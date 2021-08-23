وزيرة الصحة: نتوقع زيادة أكبر فى عدد إصابات كورونا خلال الموجة الرابعة

كتب ــ محمد الأحمدى

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت توريد اللقاحات التى تم تصنيعها ابتداء من الغد فى جميع المحافظات، مؤكدة أن الوزارة لديها تحدى كبير فى توزيع اللقاحات لأن هناك 10 دول فى العالم استطاعت الحصول على لقاح كورونا من الإنتاج العالمى.



وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفى عن الوضع الوبائى بشأن اللقاحات، أن الإصابات فى العالم تزايدت بشكل كبير وأقل موجة كانت الأولى، ونتوقع زيادة أكبر مع الموجة الرابعة، مؤكدة أن اللقاح يقلل بنسبة 90 ٪؜ من دخول المستشفيات، موضحة أن مصر تشهد ارتفاعا فى الأعداد الفترة الأخيرة ويعنى ذلك أنه لابد من تكثيف اللقاحات الفترة القادمة.



وبخصوص الموقف من اللقاحات، ذكرت أن الوزارة بدأت فيه منذ شهر مايو الماضى فى جميع المناطق السياحية، حفاظا على السياحة والدخل القومى وآخر أسبوعين كثفنا التواجد وزيادة اللقاحات وهناك 512 مركزا ثابتا للقاحات فى جميع مراكز الجمهورية، موضحة أن وزارة الصحة تعمل من 9 صباحا حتى الساعات الأولى من اليوم التالى لإعطاء لقاح كورونا لأغراض السفر.



وتابعت أن هناك حرصا كبيرا من القيادة السياسية للعاملين فى التربية والتعليم والتعليم العالى وأغراض السفر، موضحة أن أسباب السفر للتعليم والصحة والسياحة توفر الدولة لقاحات كورونا داخل الوزارة لهم، مؤكدة أن الوزارة ستعطى اللقاح لمن أقل من 18 عاما المسافرين من أجل التعليم الجامعى.



جدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنه من المتوقع أن ترتفع أعداد الإصابة بفيروس كورونا منتصف شهرسبتمبر المقبل، مؤكدة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل الموجة الجديدة الشهر المقبل، وأنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالدولة فى الأول من أكتوبر المقبل.