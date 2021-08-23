هشام صلاح يحمل علم مصر في افتتاح بارالمبياد بطوكيو

كتبت هبة السيد

اختارت إدارة بعثة اللجنة البارالمبية المصرية للعاصمة اليابانية طوكيو اللاعب هشام صلاح، قائد فريق الكرة الطائرة جلوس، وأحد العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، ليقوم بحمل العلم المصري في طابور العرض الخاص بحفل افتتاح بارالمبياد طوكيو، وذلك بمصاحبة الرباعة البارالمبية راندا تاج الدين.

واللاعب هشام صلاح هو قائد فريق الكرة الطائرة وأكبر اللاعبين المشاركين في الدورة سنا، وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين في دورتي أثينا 2004 وريو دي جانيرو 2016 البارالمبيتين.

وليست هذه المرة الأولى التي ينال فيها أحد أبناء المصرية للاتصالات شرف حمل العلم المصري في الافتتاح، حيث سبق وقامت الرباعة فاطمة عمر، أسطورة رفع الأثقال البارالمبية، ومن العاملين بالمصرية للاتصالات بحمل العلم المصري في دورة لندن 2012 والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية.