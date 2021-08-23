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نشر الإصدار الثانى من كتيب الاستفسارات حول قانون التصالح بمخالفات البناء

الإثنين، 23 أغسطس 2021 11:28 ص
نشر الإصدار الثانى من كتيب الاستفسارات حول قانون التصالح بمخالفات البناء وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن

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رئيس قطاع الإسكان: الإصدار الثاني لكتيب الاستفسارات وأجوبتها يهدف لمساعدة لجان البت فى إصدار قرارات التصالح 

أعلنت وزارة الإسكان، أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 2019، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، بخصوص القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، نشرت الإصدار الثاني من كتيب الاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية.
 
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، أنه تم النشر على جميع الجهات واللجان المعنية بتطبيق القانون، وتم إتاحته لجميع المواطنين للاطلاع عليه من خلال الرابط التالي(https://drive.google.com/file/d/1-w9INMp2zQMOk_K1GeLhnyWG0ECotkRY/view?usp=sharing)، مضيفة أنه تم نشر الإصدار الثاني من الكُتيب، متضمناً التعديلات التشريعية على قانون التصالح، والتى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتعديلات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، بالقرارات أرقام 800 لسنة 2020، ورقم 963 لسنة 2020.
 
وقالت رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، إن الإصدار الثاني لكتيب الاستفسارات، يهدف لمساعدة لجان البت فى إصدار قرارات التصالح، وتيسير عملها فى سرعة فحص الطلبات والرد مباشرة على التساؤلات، ومن ثم تحصيل حق الدولة فى مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق الهدف من إصدار قانون التصالح، وضبط وحوكمة منظومة العمران المصرى.

وزاره الاسكان

قانون التصالح

مخالفات البناء

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