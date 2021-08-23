اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:34 م
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مقتل 3 إرهابيين في قصف لطيران الجيش العراقي على محافظة صلاح الدين

الإثنين، 23 أغسطس 2021 06:01 م
مقتل 3 إرهابيين في قصف لطيران الجيش العراقي على محافظة صلاح الدين طيران الجيش العراقي
وكالات

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قي ثلاثة إرهابيين مصرعهم بقصف جوي شنّه طيران الجيش العراقي مستهدفا مخبأ للدواعش في محافظة صلاح الدين اليوم.
 
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي -التي أعلنت ذلك في بيان صحفي- بأن قوة تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين عثرت أثناء عملية تفتيش في منطقة "العيث" شمال مدينة تكريت على مخبأين يستخدمهما عناصر "داعش" الإرهابية, وعندما همّت بدخول أحدهما فتح ثلاثة إرهابيين النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، مما أدى إلى إصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة, فيما تمكّن طيران الجيش العراقي المساند من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية.
 

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العراق

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