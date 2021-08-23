مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تبادل رصاص لخلافات على تجارة المخدرات بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية من جهودها، لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص وإصابة اثنين آخرين، فى تبادل تجار مخدرات إطلاق الرصاص بينهم في المنطقة الحدودية بين محافظات القليوبية والغربية والمنوفية في النيل بكفر شكر.

ونتج عن الحادث مصرع شخص إصابة 2 آخرين جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى، بعد أن لاذوا بالفرار في الأراضي الزراعية في قرية الصفين مركز كفر شكر، بينما فر باقي الجناة في النيل في محافظتي الغربية والمنوفية وجاري ملاحقتهم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من أهالي قرية الصفين بوجود إطلاق نيران ورصاص بمنطقة نهر النيل في المنطقة الحدودية بين القليوبية والمنوفية والغربية، وفرار 3 أشخاص داخل زراعات القرية مما أثار الرعب والخوف بين المواطنين.

على الفور انتقل اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقوات الأمن بالتنسيق مع الأمن العام بوزارة الداخلية ومباحث الغربية والمنوفية، وبتمشيط الزراعات تبين وجود جثة لأحد الأشخاص، و2 أخرين من محافظتي القاهرة والجيزة، وبالتحري والفحص تبين أن المضبوطين تجار مخدرات وحدثت بينهم خلافات ومجموعة تجار أخرين من محافظة المنوفية، على صفقة مخدرات، فتبادلوا إطلاق الرصاص مما أدى لوفاة أحدهم وضبط الأثنين الأخرين خلال محاولتهم الفرار من إطلاق الرصاص بزراعات قرية الصفين بكفر شكر.