مصرع سائق توك توك وإصابة شخصين آخرين بحادث تصادم في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

لقى سائق توك توك مصرعه وأصيب شخصان آخران، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفل كوبرى عرابى اتجاه المؤسسة دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مامور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك أسفل كوبرى عرابى اتجاه المؤسسة دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين مركبة توك توك قيادة "عمرو أ م"، 35 سنة، سائق، وتوفى إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، وبين سيارة مبكروباص قيادة "عصام ح أ"، 43 سنة، وذلك أثناء سير قائد السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ بالتوك توك قادم بالغتجاه العكسى ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصان من مستقلى السيارة الميكروباص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام والمصابان لمستشفى النيل بشبرا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.