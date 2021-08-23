محافظ القاهرة يناقش كيفية فحص طلبات تراخيص البناء الجديدة

كتب ـ سيد الخلفاوى

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا لمراجعة ما تم تنفيذه من اجراءات لتطبيق تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال فى لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأي الفنى طبقًا لاجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة.



ويأتى هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن استئناف أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص .



وخلال الاجتماع استعرض نواب المحافظ بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى كافة المشاكل التي واجهت الأحياء خلال الفترة السابقة خلال فحص طلبات التراخيص المقدمة والحلول المقترحة للتغلب عليها .





