اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يناقش كيفية فحص طلبات تراخيص البناء الجديدة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 01:29 م
محافظ القاهرة يناقش كيفية فحص طلبات تراخيص البناء الجديدة جانب من الإجتماع
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا لمراجعة ما تم تنفيذه من اجراءات لتطبيق تراخيص البناء الجديدة وما تم من أعمال فى لجان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص وكذلك أعمال فحص ومراجعة الرخص المسموح لها باستئناف الأعمال وتوفيق أوضاع هذه الطلبات لعرضها على اللجان المختصة لإبداء الرأي الفنى طبقًا لاجراءات ضبط منظومة العمران والتراخيص بمحافظة القاهرة.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن استئناف أعمال البناء والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص .

وخلال الاجتماع استعرض نواب المحافظ بحضور ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرى مديرية الإسكان والتخطيط العمرانى كافة المشاكل التي واجهت الأحياء خلال الفترة السابقة خلال فحص طلبات التراخيص المقدمة والحلول المقترحة للتغلب عليها .


 


تراخيص البناء

محافظة القاهرة

مخالفات البناء

اخبار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة