"لو بتتداول إلكتروني بالبورصة"..احذر 5 أخطاء قد تكلفك ضياع استثماراتك

كتب هانى الحوتى

انتشرت تحذيرات خلال اليومين الماضيين، من مؤسسات مالية كبرى لعملائها، بضرورة عدم الإفصاح عن أي بيانات عن حساباتهما سواء أي بيانات شخصية أو كلمة مرور لبطاقات أو حسابات العملاء، ويجب على مستثمري البورصة الراغبين في التداول الإلكتروني أو المتعاملين إلكترونيًا الحذر من 5 أخطاء قد تكلفهم ضياع استثماراتهم، وهي:

1- يلتزم المستثمر بالحفاظ على سرية كلمة المرور الخاصة به وبأن يكون استعمل كلمة المرور واسم المستخدم مقتصر عليه فقط أو يكون لشخص آخر مصرح له قانونًا بذلك.

2- يكون المستثمر وحده مسئولًا عن التعليمات التي ترسل من حساب التداول عبر الإنترنت الخاص بما في ذلك أي أخطاء أو إغفال أو تكرار في تلك التعليمات.

3- يجب أن يكون حساب المستثمر النقدي كافي في حالة الشراء، وحساب الأوراق المالية كافي لحجز الوراق المالية في حالة البيع.

4- يحظر على المستثمر إعطاء أوامر ينطوي عليها المضاربة أو الوهمية أو محاولة التأثير بشكل متعمد على الأسعار بالمخالفة للقوانين واللوائح والقواعد السارية خاصة قواعد التداول والقيد بالبورصة.

5- يلتزم المستثمر بإخطار الشركة فور ضياع أي من بيانات الدخول على نظام التداول عبر الإنترنت أو علمه بحصول طرف آخر عليها ويكون حتى وقت الإخطار مسئولًا مسئولية كاملة عن أي أضرار قد تحدث له.

تداول الأوراق المالية من خلال الإنترنت يقصد به إمكانية شراء وبيع الأوراق المالية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وذلك بواسطة الموقع الإلكتروني التابع لشركة السمسرة التي يتعامل معها المستثمر، والذي أعد خصيصًا لهذا الغرض، وتمتلكه شركة السمسرة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، بمزاولة آلية التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإتاحته لعملائها على أن يحرر عقد معتمد بين العمل وشركة السمسرة خاص بالتداول الإلكتروني.