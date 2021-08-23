طقس الخليج.. فرصة للأمطار بالسعودية صحو بالإمارات وحار فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، حول تنبؤات طقس اليوم الإثنين الموافق 23 أغسطس 2021، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح بالمملكة العربية السعودية، ويكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً في الإمارات، أما في الكويت والبحرين، فيسود طقس حار ورطب، وإلى التفاصيل:-



طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:44 والمد الثاني عند 01:30 . الجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 19:21.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:26 . الجزر الاول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 33 85 20 دبي 42 32 80 20 الشارقة 43 33 80 20 عجمان 42 32 85 25 أم القيوين 42 32 85 20 رأس الخيمة 42 32 80 25 الفجيرة 35 32 85 40 العين 43 33 75 25 ليوا 45 29 85 20 الرويس 43 32 85 25 السلع 43 31 85 25 دلما 40 31 85 35 طنب الكبرى 40 33 80 40 طنب الصغرى 40 33 80 40 أبو موسى 40 31 85 45.



طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلا مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة. أما نهارا سيكون شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

طقس البحرين



أوضحت نشرة الأحوال الجوية نشرة الوحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، أن طقس اليوم حار ورطب نسبيا مع بعض السحب أحيانا.

وأشارت إلى أن الرياح متقلية الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحيانا بعد الظهيرة، وارتفاع الموجمن قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 اقدام في عرض البحر