ضبط 2 طن كرشة وهياكل دواجن غير صالحة للاستخدام بالخصوص.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمد إسماعيل شوق مديري إدارة المجازر، حملة مكبرة بناءا على توجيهات الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة، بالإشتراك مع مباحث التموين بالقليوبية، للتتفتيش على شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة بناحية الخصوص، للتأكد من جودة وسلامة اللحوم المعروضة للجمهور حفاظا على حياتهم وعدم تعريضهم لجشع التجار.

وأوضحت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1000 كجم كرشة غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية لها، كما تم ضبط 1000 كجم هياكل دواجن غير صالحة بأحد المجازر الخاصة، بإجمالى ٢ طن مخالفات، وجرى تحرير التقارير اللازمة وتسليمها للقوة المرافقة لاستكمال الاجراءات القانونية، وتحرير المحاضر بالمخالفات.

فيما تواصل مديرية الطب البيطرى بالقليوبية بقيادة الدكتورة أمل العسيلى، تنظيم قوافل طبية بيطرية بقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية.

وتشمل تلك القوافل فحص التناسليات سونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات، وكذلك عقد دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين العاملين بالحكومة والقطاع الخاص.

المضبوطات بالحملة



جانب من الحملة



جانب من المضبوطات بالحملة



ضبط المخالفات