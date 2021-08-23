ضبط 1422 شيكارة دقيق بلدى و1161 بطاقة تموين بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة والمجهولة المصدر بعدد من مراكز المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مخبز قام بتجميع عدد 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتجميع عدد 760 بطاقة التموين بمركز كوم حمادة.

وكذلك ضبط مخبز به عدد 401 بطاقة تموين وقام بالتصرف فى عدد 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم ويقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز قام بالتصرف فى عدد 20 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية المدعمة.

وفى مركز إيتاى البارود تم ضبط مخبز قام بالتصرف فى عدد 733 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وكذلك ضبط مخبز قام بالتصرف فى عدد 596 شيكارة دقيق بلدى ويقوم بانتاج خبز ناقص الوزن.

وفى مدينة دمنهور تم تحرير محضر لأحد المخابز ببندر دمنهور يقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن ومتصرف فى عدد من شكائر الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية المدعمة بالبيع بالسوق السوداء.

وضبط مخزن بجوار مخبز بلدى يحتوى على 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم و77 كرتونة زيت تموينى مخصص للبطاقات التموينية.

وفى مركز أبو حمص تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25جرام فى الرغيف المنتج مما يؤدى إلى تطبيق العقوبة المشددة وهى الغلق لمدة شهر.

وضبط مخبز قام بتجميع 35 شيكارة دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعها فى السوق السوداء ويقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وكذلك تم ضبط مخبز قام بتجميع 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم وإنتاج خبز ناقص الوزن، كما تم ضبط مخبز يتصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى مدعم ببيعها فى السوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين، أشرف على تلك الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.