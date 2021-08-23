ضبط متهم استولى على 2 مليون و600 ألف جنيه من مواطنين بالقاهرة

كتب ـ عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية، مقابل أرباح شهرية واستولى منهم على 2 مليون و600 ألف جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص مقيم بالجيزة، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بستثمارها فى مجال تجارة المكملات الغذائية مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى وتم التوصل إلى 7 من المجنى عليهم بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (2.600.000 مليون جينه)، وباستدعائهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب والإحتيال عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.