شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة في حملات رقابية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

ونجحت الجهود في ضبط (1271) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (2٫5 طن "لحوم مستوردة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (11٫5 طن "دقيق بلدى") معبأة داخل شكائر بها نقص فى الأوزان ، تمهيداً لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات إنتاج الدقيق البلدى) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (1,62 طن سكر ، 384 عبوة زيت " تموينى" ) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل بدال تموينى) بمحافظة القاهرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (9 طن "سمسم - طحينة") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ونجحت الجهود في ضبط (3٫2 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة" – 720عبوة "زيت طعام" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (63235 عبوة أدوية خاصة بعلاج"القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات - كريمات") داخل صيدلية داخلية "بدون ترخيص" بإحدى المستشفيات بدون ترخيص بحوزة (المدير الطبى عن ذات المستشفى) بمحافظة القاهرة، وضبط (2426 قطعة "أدوات مكتبية ومدرسية" بدون مستندات مجهولة المصدر – 3000 قطعة "قلم" غير صالح للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مكتبة لتجارة الأدوات المدرسية) بمحافظة الإسكندرية.

واسفرت الجهود عن ضبط (30 طن "ذرة صفراء") بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (4 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات " مجهولة المصدر " مستلزمات إنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالكة محل لتجارة الأعلاف ) بمحافظة كفر الشيخ.