اليوم السابع
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سقوط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:20 م
سقوط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر التنقيب عن الأثار- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص وراء التنقيب عن الأثار داخل منزل في منطقة الدرب الأحمر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة بالعقار، "مستأجرة بمعرفة أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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