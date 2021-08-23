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سقوط شخص وابنه اعتدوا على عامل وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 12:14 م
سقوط شخص وابنه اعتدوا على عامل وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر التوقيع على إيصال أمانة- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة التعدى على شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر، وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من عامل ومقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والإستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما فى مجال جمع القمامة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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