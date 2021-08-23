اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة والمفتى يبحثان مقترح اتفاق تعاون عن تجديد الخطاب الدينى

الإثنين، 23 أغسطس 2021 10:34 ص
رئيس جامعة القاهرة والمفتى يبحثان مقترح اتفاق تعاون عن تجديد الخطاب الدينى لقاء مفتى الجمهورية ورئيس جامعة القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مقترحًا لبروتوكول تعاون بين الجامعة ودار الإفتاء في مختلف المجالات المشتركة وأبرزها موضوعات تجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة الاختلاف والتسامح.

وتبادل الدكتور محمد الخشت مع مفتي الجمهورية، الآراء حول عدد من القضايا المهمة والمعاصرة التي تشغل المواطن العربي.

وقال الدكتور شوقي علام، إن جامعة القاهرة تمثل صرحًا علميًا قديرًا وعتيقًا ونموذجًا مصريًا مشرفًا ينير الطريق للعالمية ويحمل عبء الرسالة العلمية في أبهى صورها.

وأكد مفتي الجمهورية، على دور جامعة القاهرة التنويري الذي يمثل الريادة الحقيقية لمصر من خلال إنارة الطريق للعديد من الأبناء داخل مصر وخارجها، مؤكدًا دور الجامعة الفعال في بناء الإنسان لينطلق إلى بناء الوطن والدولة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان، أن مشروع جامعة القاهرة القومي حول تطوير العقل المصري، في القلب منه تطوير العقل الديني، مشيرًا إلى أن الجامعة تفتح منذ عامين حوارًا مجتمعيًا مع المفكرين والمثقفين والأكاديمين حول سبل تأسيس عصر ديني جديد، بالرجوع إلى الأصول النقية وتجديد فهم المتن المقدس من أجل الوصول إلى خطاب ديني جديد.

 

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جامعة القاهرة

محمد الخشت

التعليم العالى

تجديد الخطاب الدينى

محاربة الفكر المتطرف

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