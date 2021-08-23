رئيس الوزراء العراقى يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية فى قضاء الطارمية

وكالات

وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى قضاء الطارمية، حيث عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المكتب الإعلامي للكاظمي بيانا، جاء فيه أن "الكاظمي وصل إلى قضاء الطارمية وزار مقر قيادة العمليات، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية بمختلف تشكيلاتها".

وكانت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء العراقية قد استنفرت كافة طاقتها، يوم الأربعاء الماضي، وذلك ضمن خطة تأمين زيارة العاشر من شهر محرم.

وقال مصدر أمني، إن "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة وأشرف على الفرق من سيارات إنقاذ وإطفاء وإسعاف ومعالجة في محيط الضريحين وقرب الفنادق وسرادق العزاء".