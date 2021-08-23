اليوم السابع
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الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:33 م
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حجز 3 أشخاص تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 04:14 م
حجز 3 أشخاص تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حجز 3 أشخاص، 24 ساعة على ذمة التحريات، تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الأثار داخل منزل في دائرة القسم.
 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الاثار بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لاحكام القانون.

 

كانت معلومات وردت لمباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، تفيد  قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة بالعقار، "مستأجرة بمعرفة أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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