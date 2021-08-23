اليوم السابع
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حبس متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في التجمع 4 أيام

الإثنين، 23 أغسطس 2021 02:17 م
حبس متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في التجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بترويج المواد المخدرة بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

 
و كانت البداية بتمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية من ضبط شخصين يستقلون سيارة ملك أحدهما وبحيازتهما كمية من مخدر الفودو وزن 500 جرام، وكمية من الهيروين زنة 350 جراما، وفردى خرطوش ومبلغ مالى من متحصلات تجارتهما وهاتفى محمول.
 
وبسؤالهما أقرا بامتلاكهما المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما، وأقر المتهمان بحيازتهما المواد المخدرة مبررين ذلك بمرورهما بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

نيابة القاهرة الجديده

اخبار الحوادث

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